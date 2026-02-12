Carcere minorenni Malaspina i sindacati | Organico insufficiente e disorganizzazione a rischio sicurezza e diritti

La polizia penitenziaria segnala gravi problemi nell’Istituto Penale per Minorenni Malaspina. Secondo il sindacato Cnpp, l’organico è sottodimensionato e la gestione è confusa, mettendo a rischio la sicurezza e i diritti dei giovani detenuti. La situazione è diventata insostenibile e necessita di interventi immediati.

Sotto osservazione anche l’impiego del personale femminile in sezioni maschili senza adeguato supporto operativo e la generale insufficienza di risorse La Segreteria Nazionale del Cnpp, il sindacato della polizia penitenziaria, accende i riflettori sulla situazione dell’Istituto Penale per i Minorenni Malaspina, denunciando criticità non più rinviabili. Pur riconoscendo l’impegno e la professionalità del personale, il segretario nazionale Maurizio Mezzatesta segnala un progressivo peggioramento delle condizioni di lavoro: turni comunicati all’ultimo momento, riposi revocati, carichi eccessivi e una cronica carenza di organico.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Sette minorenni stranieri, ospiti della comunità Giromondo di Cavenago, hanno completato un corso intensivo sulla sicurezza nei cantieri edili, ricevendo gli attestati necessari.

