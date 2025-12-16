Rispetto dei diritti e formazione La sicurezza nei cantieri edili | a scuola sette minorenni stranieri

Sette minorenni stranieri, ospiti della comunità Giromondo di Cavenago, hanno completato un corso intensivo sulla sicurezza nei cantieri edili, ricevendo gli attestati necessari. L'iniziativa mira a promuovere rispetto dei diritti e a favorire la formazione professionale tra i giovani, contribuendo alla loro integrazione e alla cultura della sicurezza nel settore edile.

Sette ragazzi minorenni - cinque egiziani, un tunisino e un gambiano - ospitati nella comunità Giromondo di Cavenago hanno ricevuto ieri gli attestati di un corso intensivo sulla sicurezza nei cantieri edili. L’iniziativa, promossa dalla Cgil Monza e Brianza il 14 novembre, rappresenta un’alleanza virtuosa tra sindacato e le comunità per tutelare i giovani stranieri prima che entrino nel mondo del lavoro. Questi giovani, minorenni non accompagnati e ospitati in strutture Sai, sono arrivati in Italia con l’obiettivo di trovare presto lavoro nell’edilizia. Ma troppo frequentemente ignorano i loro diritti, i dispositivi di protezione e i rischi concreti di un mestiere che resta tra i più pericolosi in Italia. Ilgiorno.it

