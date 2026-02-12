Canicattì a secco | associazione pronta a denunciare la gestione dell’acqua alla Procura disagi e costi per i cittadini

Canicattì resta senza acqua. La crisi idrica si fa sentire pesantemente tra i cittadini, costretti a fare i conti con disagi e aumenti dei costi. L’Associazione AnafePC annuncia che presto porterà il caso in procura, accusando la gestione dell’acqua di essere inadeguata e poco trasparente. La situazione è diventata insostenibile, e ora si aspetta che le autorità mettano in atto interventi concreti.

Canicattì a Secco: L’AnafePC alza il Caso e Punta il Dito contro la Gestione dell’Acqua. Canicattì, comune in provincia di Agrigento, è da tempo alle prese con una grave crisi idrica che mette a dura prova la vita quotidiana dei suoi abitanti. L’associazione ANAFePC ha annunciato la possibile presentazione di un esposto alla Procura della di Agrigento, denunciando l’insufficienza delle azioni correttive intraprese e chiedendo chiarezza sulla gestione del servizio idrico. Una Situazione al Limite. La situazione a Canicattì è giunta a un punto critico, con disagi sempre più frequenti per i residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Canicattì gestione La grande sete a Canicattì, cittadini protestano per l’acqua: rabbia ed esasperazione per un diritto violato La gente di Canicattì si prepara a scendere in strada, esasperata dalla mancanza d’acqua che dura ormai da più di due settimane. Rubinetti a secco in 42 Comuni della provincia, Torto alla Sasi: «I cittadini meritano maggiori spiegazioni sulla mancanza di acqua» La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Emergenza idrica a Canicattì, la protesta dei cittadini davanti il Comune - facebook.com facebook

