Candidati riunione di Forza Italia | il gruppo Calderone punta sul deputato De Leo

Questa mattina, Forza Italia ha deciso di puntare sul deputato De Leo come candidato principale. La riunione del gruppo Calderone si è concentrata sulle nomine da proporre nei prossimi giorni alla coalizione di centrodestra, lasciando da parte il previsto summit generale. La scelta di De Leo sembra ormai certa, mentre il partito valuta le prossime mosse in vista delle elezioni.

In attesa del summit di coalizione incontro del partito di Tajani. Tra i nomi in ballo l'ex rettore Navarra che conta sul sostegno dei vertici nazionali, l'avvocato Scurria e la sottosegretaria Siracusano Saltato il summit di tutto il centrodestra Forza Italia analizza i suoi possibili candidati da proporre nei prossimi giorni alla coalizione. Gli azzurri con i vari gruppi che fanno capo ai deputati Calderone, De Leo e alla sottosegretaria Siracusano con il segretario Barbera, i rappresentanti comunali e di Quartiere hanno fatto un primo giro d'orizzonte per capire il da farsi, anche sulle liste da proporre al Comune.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il deputato Bicchielli ha espresso il suo benvenuto al collega Attilio Pierro, che da oggi si unisce ufficialmente al gruppo di Forza Italia alla Camera.

Provinciali, riunione della segreteria provinciale di Forza Italia. Rubano: Faremo buon risultatoSi è riunita ieri, presso la sede provinciale di Forza Italia a Benevento, la segreteria provinciale del partito azzurro, sotto la guida del segretario provinciale on. Francesco Maria Rubano. All’ordi ... ntr24.tv

Candidati Forza Italia alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completaForza Italia, candida alcuni uscenti fuoriusciti dalla fu coalizione che 5 anni fa fece eleggere Vincenzo De Luca. Due su tutti, Pasquale Di Fenza, il candidato travolto dai balletti coi tiktoker e ... fanpage.it

Il Comune azzera sanzioni e interessi, suscitando il plauso di Forza Italia Sibari e del sindaco... #cittadini #COMUNE #pacefiscale - facebook.com facebook

Lotito agita Forza Italia: la protesta dei tifosi della Lazio può costare voti al partito x.com