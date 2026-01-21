Forza Italia il deputato Bicchielli | Benvenuto al collega Pierro

Il deputato Bicchielli ha espresso il suo benvenuto al collega Attilio Pierro, che da oggi si unisce ufficialmente al gruppo di Forza Italia alla Camera. Un passaggio importante per rafforzare l’impegno comune e lavorare insieme per rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini. La presenza di Pierro arricchisce il lavoro del partito e contribuisce a consolidare il ruolo di Forza Italia nel panorama politico nazionale.

“Il mio più caloroso benvenuto al collega Attilio Pierro, che da oggi entra ufficialmente a far parte del gruppo di Forza Italia alla Camera. L’ingresso di un rappresentante del Salernitano rafforza la presenza istituzionale di un territorio vasto e importante. Sono certo che il suo contributo.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Addio al Carroccio. I deputati Pierro e Bergamini passano in Forza ItaliaIn un contesto politico in evoluzione, i deputati Pierro e Bergamini, finora appartenenti alla Lega, hanno annunciato il passaggio a Forza Italia.

Camera, ora è ufficiale: Attilio Pierro aderisce a Forza ItaliaAttilio Pierro, deputato cilentano eletto nel 2022 con la Lega e successivamente transitato nel Gruppo Misto, ha annunciato ufficialmente il suo ingresso in Forza Italia.

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «FORZA ITALIA, TASSINARI E TOSELLI: BENVENUTO ALL’ONOREVOLE BERGAMINI»Rivolgiamo un saluto di benvenuto all’onorevole Davide Bergamini in Forza Italia. Il suo ingresso rappresenta un contributo importante al percorso politico del nostro partito e al lavoro che stiamo p ... agenziagiornalisticaopinione.it

Da Freni alla sicurezza: tutte le dita negli occhi di Forza Italia alla LegaIl passaggio dei due deputati leghisti Bergamini e Pierro tra le fila di FI, la nomina del vertice Consob bloccata da Tajani. E ora il ministro Zangrillo (forzista) prova a intestarsi i rinnovi contra ... ilfoglio.it

No di Forza Italia e guerra delle nomine: Consob, Freni è “congelato” x.com

