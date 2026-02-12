Cancello crolla sulle auto in sosta paura a Pistunina

Nel primo pomeriggio a Pistunina, il maltempo ha causato il crollo di un cancello. La struttura si è abbattuta sopra alcune auto in sosta, provocando spavento tra i residenti. Per fortuna, non ci sono feriti, ma i danni sono evidenti e si attendono interventi per mettere in sicurezza l’area.

La struttura, posta all'ingresso del Palazzo delle Poste, ha ceduto a causa delle forti raffiche di vento. Sul posto i vigili del fuoco Il maltempo delle ultime ore fa già i primi danni. Si sono vissuti momenti di paura nel primo pomeriggio a Pistunina. Il cancello che delimita l'ingresso del Palazzo delle Poste si è schiantato contro alcune auto in sosta a causa delle forti raffiche di vento. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. In azione la squadra 1A munita di APS, pick-up attrezzato e autogru. Gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a scongiurare ulteriori pericoli.

