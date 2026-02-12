Cancello si schianta sulle auto in sosta paura a Pistunina

Un cancello si è abbattuto sulle auto in sosta a Pistunina, causando il panico tra i residenti. Le forti raffiche di vento delle ultime ore hanno causato il crollo improvviso, lasciando alcune vetture danneggiate e creando scompiglio tra gli abitanti. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma i residenti sono ancora sotto shock per quanto accaduto.

La struttura, posta all'ingresso del Palazzo delle Poste, ha ceduto a causa delle forti raffiche di vento. Sul posto i vigili del fuoco Il maltempo delle ultime ore fa già i primi danni. Si sono vissuti momenti di paura nel primo pomeriggio a Pistunina. Il cancello che delimita l'ingresso del Palazzo delle Poste si è schiantato contro alcune auto in sosta a causa delle forti raffiche di vento. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. In azione la squadra 1A munita di APS, pick-up attrezzato e autogru. Gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a scongiurare ulteriori pericoli.🔗 Leggi su Messinatoday.it

