Tutto bloccato Centinaia di voli cancellati fermi anche i treni | maltempo paralizza diversi paesi

A causa delle intense nevicate di questa mattina, molte tratte aeree e ferroviarie sono state sospese o cancellate in Francia, Belgio e Paesi Bassi. Il maltempo sta influenzando significativamente la mobilità nella regione, causando disagi ai viaggiatori e alle attività quotidiane. Si consiglia di verificare lo stato dei collegamenti prima di pianificare spostamenti, considerando possibili ritardi e modifiche alle partenze.

L’Europa del nord si è svegliata oggi, mercoledì 7 gennaio, sotto una coltre di neve che sta mettendo a dura prova la mobilità tra Francia, Belgio e Paesi Bassi. Fin dalle prime ore del mattino, l’ondata di maltempo ha iniziato a produrre effetti a catena sui trasporti aerei, ferroviari e stradali, con centinaia di voli cancellati e forti rallentamenti lungo autostrade e linee ferroviarie. Le autorità locali, di fronte a un quadro in continuo peggioramento, hanno invitato la popolazione a evitare gli spostamenti non indispensabili, anche perché la situazione meteo è destinata a durare ancora nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

