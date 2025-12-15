judo elena guarducci conquista il bronzo ai campionati italiani

Elena Guarducci si distingue ai campionati italiani assoluti di judo, conquistando una medaglia di bronzo. L'evento, svoltosi a Prato il 15 dicembre 2025, rappresenta un risultato importante nel percorso della judoka, che chiude così l'anno con un prestigioso successo.

Prato, 15 dicembre 2025 - Una medaglia di bronzo, ai campionati italiani assoluti. E' con questo risultato, colto nelle scorse ore, che Elena Guarducci ha chiuso il 2025. L'atleta pratese dell'Akiyama Settimo Torinese, che si allena con il Kyu Shin Ryu Prato, ha preso parte Campionato Italiano Assoluto A1 di judo svoltosi ad Ostia, gareggiando nella categoria “-48 kg”. E ha chiuso la competizione al terzo posto, salendo sul gradino più basso del podio. Bilancio positivo per la ventunenne di Prato, che ha ottenuto il risultato più soddisfacente della stagione lo scorso marzo ed è rappresentato dalla medaglia d'argento ottenuta a Riga, per la “European Cup”. Lanazione.it

