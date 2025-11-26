L’emergenza dipendenze giovanili | Abuso di sostanze psicotrope | il 26% in ospedale ha 15-24 anni

Nel 2024 il 26 per cento degli accessi al Pronto soccorso per problematiche legate all’uso di sostanze psicotrope ha riguardato la fascia 15-24 anni, la quota più alta del campione, con l’alcol come sostanza d’abuso principale. E intanto aumenta il numero di persone al primo trattamento nella vita presso i Servizi per le dipendenze. È la fotografia delle dipendenze giovanili sul territorio, emersa al convegno annuale sul tema organizzato da Ats Insubria. L’incontro si è svolto a Villa Recalcati con l’obiettivo di fornire una panoramica aggiornata sulle nuove abitudini di consumo e dipendenze nella Generazione Z, approfondendo aspetti clinici, socioculturali e preventivi: presenti un centinaio di esperti e specialisti del settore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

