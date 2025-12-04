L’esposizione agli schermi nei bambini con disturbi del neurosviluppo | uno studio rileva un uso prevalentemente passivo e limitato impiego riabilitativo della tecnologia digitale

Orizzontescuola.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ricerca condotta presso l'Irccs Eugenio Medea di Bosisio Parini ha esaminato le abitudini digitali di famiglie con figli affetti da disturbi del neurosviluppo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

l8217esposizione agli schermi bambiniAsl Al lancia l'allarme schermi: l'uso precoce di TV e tablet mina lo sviluppo dei bambini - L'Asl Al invita genitori, caregiver e operatori della prima infanzia a un incontro fondamentale per la salute dei più piccoli. Lo riporta ilmonferrato.it

“I bambini non si calmano, si anestetizzano. Ecco cosa si rischia metterli anche solo per pochi minuti davanti a schermi e tablet”: l’allarme dei ricercatori - Anche solo per qualche minuto, giusto il tempo di fare la spesa, di finire una riunione su zoom o di ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Tempo su schermi e problemi emotivi, circolo vizioso nei bimbi - Un uso eccessivo degli schermi da parte dei bambini può contribuire allo sviluppo di problemi emotivi e comportamentali, come come ansia, depressione, aggressività e iperattività. Lo riporta ansa.it

Troppi schermi, troppi problemi: l’allarme dello studio sull’aumento di ansia e aggressività nei bambini - Un ampio studio internazionale ha svelato un legame bidirezionale tra uso eccessivo degli schermi e problemi emotivi nei bambini sotto i dieci anni. Da fanpage.it

Schermi e bambini: la ricerca dell'American Psychological Association che mostra gli effetti (negativi) sulla psiche - I bambini trascorrono sempre più tempo davanti agli schermi, per qualsiasi attività, dall’intrattenimento ai compiti, dall’uso dei social media ai messaggi agli amici. Da corriere.it

Bambini. Troppo digitali e troppo presto. Pediatri: “Ogni ora di schermo è un rischio per corpo e mente. No allo smartphone almeno sino a 13 anni” - È il prezzo invisibile della vita digitale che entra troppo presto nelle case e nei giochi. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217esposizione Agli Schermi Bambini