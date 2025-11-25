Milan scelto il sostituto di Gimenez | Tare pesca dalla Premier League

Sportface.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo scaduto per Santiago Gimenez: il Milan punta su un nuovo bomber. Il sostituto arriva dalla Premier League. Il Milan potrebbe tornare protagonista nel mercato di gennaio con l’acquisto di un nuovo bomber. La società rossonera, di fatto, starebbe sondando diversi profili per l’attacco. Tra questi ci sarebbe anche Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace. Il francese sarebbe aperto ad andarsene e vede nella Serie A una possibilità reale di crescita. La necessità di un centravanti prende forma in casa Milan, sopratutto dopo le incertezze legate a Santiago Giménez. Il Milan vuole Mateta: il bomber sogna la Serie A. 🔗 Leggi su Sportface.it

