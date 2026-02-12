Calciomercato Juve | programmato l’incontro per Senesi Ecco chi può fargli posto per Spalletti è sacrificabile
La Juventus ha fissato un incontro con l’entourage di Senesi. La società sta pensando a come inserirlo in rosa e chi potrebbe lasciare il posto. Per Spalletti, uno dei possibili sacrificabili è già stato individuato. Nei prossimi giorni si saprà se l’affare andrà in porto e come cambierà la formazione bianconera.
Calciomercato Juve: programmato l’incontro con l’entourage Senesi. Ecco chi può fargli posto, per Spalletti è sacrificabile. In un mercato governato dal diktat della sostenibilità finanziaria, la Juventus ha scelto la strategia del lungometraggio: giocare d’anticipo per assicurarsi i parametri zero più pregiati della prossima estate. Con l’impossibilità di chiudere colpi onerosi a gennaio, il duo Comolli-Ottolini ha spostato il raggio d’azione sulla programmazione a lungo termine, mettendo nel mirino Marcos Senesi. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Missione Senesi: il mancino che serve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Miretti titolare in Juve Pafos? Spalletti pensa alla mossa a sorpresa in Champions League, chi potrebbe fargli spazio: le ultimissime
Kelly titolare in Fiorentina Juve: la mossa a sorpresa di Spalletti. Ecco chi gli lascia il posto in difesa
CALCIOMERCATO JUVENTUS. ECCO IL NUMERO 9 PER SPALLETTI, COLPO CLAMOROSO!
Juve, mercato chiuso senza attaccante: sfuma Kolo, Spalletti attende Vlahovic. Ma d'estate Tonali...; Nel casting attaccanti della Juve c'è anche un giocatore dell'Atletico Madrid; Milan e Inter senza idee; Juve, quanti errori: le 5 cose che ci ha detto il mercato; Calciomercato Juve: il pensiero fisso, il ritorno di fiamma e il sogno Osimhen. E quel colpo a zero….
L’Inter prepara il colpaccio da 30 milioni: che sgarbo alla JuveSi incrociano di nuove le strade di Inter e Juve sul mercato, in attesa del derby d'Italia in programma sabato 14 febbraio ... calciomercato.it
Calciomercato, Inter in pole per Vicario: ma la Juventus si inserisce nella corsa al portiere del TottenhamCalciomercato, Inter in pole per Vicario: ma la Juventus si inserisce nella corsa al portiere del Tottenham L’ombra di Guglielmo Vicario aleggia su San Siro e su Inter-Juventus. Il ... tuttojuve.com
#Calciomercato #Juve Occhi puntati in #SerieB x.com
#Calciomercato #Juve Occhi puntati in #SerieB - facebook.com facebook
