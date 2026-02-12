Calciomercato Juve | programmato l’incontro per Senesi Ecco chi può fargli posto per Spalletti è sacrificabile

La Juventus ha fissato un incontro con l’entourage di Senesi. La società sta pensando a come inserirlo in rosa e chi potrebbe lasciare il posto. Per Spalletti, uno dei possibili sacrificabili è già stato individuato. Nei prossimi giorni si saprà se l’affare andrà in porto e come cambierà la formazione bianconera.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.