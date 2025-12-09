Miretti titolare in Juve Pafos? Spalletti pensa alla mossa a sorpresa in Champions League chi potrebbe fargli spazio | le ultimissime

Miretti titolare in Juve Pafos? Il tecnico bianconero valuta il cambio in cabina di regia, ecco chi rischia il posto tra i titolarissimi per rifiatare. La Juventus si prepara a tornare in campo all’ Allianz Stadium per una sfida di Champions League che non ammette repliche. Contro il Pafos, i bianconeri hanno l’obbligo di cancellare la sconfitta di Napoli e blindare la qualificazione ai playoff, ma Luciano Spalletti deve fare i conti con la stanchezza accumulata da alcuni elementi chiave. In questo scenario di gestione delle energie, sta prendendo corpo una suggestione tattica che potrebbe cambiare volto al centrocampo bianconero dal primo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

