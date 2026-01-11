Calciomercato Roma | attesa per Raspadori sogno Vaz Per l' esterno si guarda in casa viola
La Roma sta valutando diverse opzioni di mercato a gennaio, con particolare attenzione all’attacco e alle fasce. Raspadori rimane un possibile rinforzo, mentre Vaz è considerato un sogno per il reparto offensivo. Per l’esterno, la società guarda anche in casa viola, puntando a strategie mirate per rafforzare la rosa. Nonostante le difficoltà, il club continua a monitorare le opportunità per migliorare la squadra.
La Roma di Gianpiero Gasperini fatica ad accelerare sul mercato di gennaio, nonostante il ds Massara sia da giorni al lavoro per rinforzare soprattutto attacco e fasce. Stallo su Raspadori, stop a Zirkzee e avance concrete per Vaz dal Marsiglia.?Calciomercato Roma 20252026: trattative, acquisti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
