Calciomercato che colpo per il Feyenoord! Ufficiale l’arrivo di Raheem Sterling Tutti gli aggiornamenti

Il Feyenoord ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Raheem Sterling. Il calciatore inglese lascia la Premier League e si trasferisce in Olanda, in un’operazione che ha suscitato molta attenzione. L’accordo è stato confermato da fonti autorevoli come Fabrizio Romano, dopo aver circolato inizialmente grazie a Ben Jacobs. Sterling, che ha fatto parlare di sé in Premier, ora cerca una nuova sfida nel campionato olandese.

