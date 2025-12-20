Sono le forlivesi Forum Livii 2023 e Galaxy FornòCosme le due formazioni che svettano nella classifica del proprio raggrupamento del Campionato romagnolo gestito dalla Lega Calcio della Uisp. Nella nona giornata del girone A il Forum Livii ha conquistato la testa della graduatoria imponendosi di misura, 1-0, nel match casalingo con i riminesi del Real San Vito grazie alla rete di Camporesi. In seconda posizione è scalato il Galaxy FornòCosme, a segno con Chiozzini, ma battuto a domicilio 1-2, dai campioni in carica del Sant’Andrea Castelnuovo, a segno con Fakhreddine e Ruscelli. Resta in fondo alla graduatoria, ancora senza punti, l’Amatori, Sisa battuto a domicilio nonostante la doppietta di Rigels per 2-3 dal Thirteen Savignano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio amatoriale. Campionato romagnolo Uisp, il Forum Livii in vetta al girone

