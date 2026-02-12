cadavere di un clochard nel parco

Un uomo senza vita è stato trovato questa mattina nel parco Travaglia, vicino a piazza della Liberazione. La polizia è arrivata sul posto e sta indagando sull’accaduto. Al momento non ci sono dettagli su cosa sia successo.

Un uomo è stato trovato senza vita su una panchina del parco Travaglia, nei pressi di piazza della Liberazione. Il drammatico rinvenimento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 17, quando alcuni passanti hanno notato la presenza di un uomo riverso sulla panchina e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Milano, con un’ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco e un’automedica, oltre agli agenti della polizia locale e ai carabinieri della compagnia di Corsico. Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare: medici e paramedici hanno potuto soltanto constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un rinvenimento sconvolgente scuote il parco Metelli: nel cuore della mattinata di oggi, un passante ha segnalato alla polizia la presenza di un corpo nel fiume Oglio, creando un'atmosfera di tensione e mistero.

