Grandi sportivi dagli infortuni al ritorno in campo | a UniCamillus le nuove frontiere della Traumatologia dello Sport

All’Aula Magna dell’Auditorium dell’Università UniCamillus di Roma si è tenuto il congresso “Traumatologia dello Sport – Medici, Atleti e Riabilitatori a confronto”, un evento dedicato alle nuove frontiere della traumatologia sportiva. Un’occasione di approfondimento e confronto tra esperti internazionali, fisioterapisti e atleti sui recenti progressi nel trattamento e nel recupero degli infortuni sportivi.

© Today.it - Grandi sportivi, dagli infortuni al ritorno in campo: a UniCamillus le nuove frontiere della Traumatologia dello Sport Presso l’Aula Magna dell’Auditorium dell’Università UniCamillus di Roma si è svolto il congresso “Traumatologia dello Sport – Medici, Atleti e Riabilitatori a confronto”, occasione di aggiornamento e confronto tra specialisti, fisioterapisti e atleti di livello internazionale sui progressi. Today.it I 5 INFORTUNI PIÙ FAMOSI NELLA STORIA DEL CALCIO?? In Italia 300mila infortuni sportivi e 15mila ricoveri ogni anno, la testimonianza di tre grandi campioni - Le nuove frontiere della prevenzione sportiva sono state al ... msn.com

Lindsey Vonn e il suo legame speciale con l’Italia: da Cortina ai trionfi, fino alle cadute e i ritorni storici - Dalle 12 vittorie a Cortina agli infortuni sulle piste italiane: Lindsey Vonn torna al successo dopo quasi sei anni di stop ... tg.la7.it

Il fotografo del Coni e di Sport e Salute fisso allo stadio Olimpico ed in molti grandi eventi sportivi e non, Mezzelani rinnova la sua gratitudine al capitano dell' Esercito, Francesca Antonini che gli salvo' la vita nel luglio 2023 intervenendo in un gravissimo incide - facebook.com facebook

Oggi celebriamo i grandi meriti sportivi del team @lunarossa con l’emissione di due #francobolli dedicati alle vittorie italiane nella Youth America’s Cup e nella Women’s America’s Cup di Barcellona Un grande orgoglio per tutto il Paese e per il #MadeInIta x.com