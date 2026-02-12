Buon compleanno Vittorio Pusceddu Claudia Mori…

Oggi sono tanti a festeggiare il loro compleanno. Tra loro, l’ex calciatore Vittorio Pusceddu, che ha giocato con Cagliari, Verona, Napoli e altre squadre, e ora lavora come allenatore. Anche Claudia Mori, Rosy Bindi e Marina Doria, vedova di Vittorio Emanuele di Savoia, hanno compiuto gli anni. La giornata si riempie di festeggiamenti per personaggi di diversi settori, dal calcio all’arte, dalla politica all’imprenditoria.

Buon compleanno Vittorio Pusceddu, Claudia Mori, Rosy Bindi, Costa Gravas, Marina Doria, Franco Luxardo, Paolo Panerai, Angelo Branduardi, Renato Balduzzi, Daniele Masala, Marco Morandi, Paolo Faragò. Oggi 12 febbraio compiono gli anni: Vittorio Pusceddu, ex calciatore Cagliari, Ascoli, Verona, Torino, Udinese, Napoli, Fiorentina, allenatore;  Giancarlo Pallavicini, economista, manager; Costa Gravas, regista, sceneggiatore, produttore; Nidia Pausich, ex cestista; Marina Doria, ex sciatrice d’acqua, vedova di Vittorio Emanuele di Savoia; Franco Luxardo, imprenditore, ex schermidore, dirigente sportivo; Filippo Liardo, pittore, scultore; Antonio Vinciguerra, pittore, scultore, disegnatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

