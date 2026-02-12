Buon compleanno Vittorio Pusceddu Claudia Mori…

Oggi sono tanti a festeggiare il loro compleanno. Tra loro, l’ex calciatore Vittorio Pusceddu, che ha giocato con Cagliari, Verona, Napoli e altre squadre, e ora lavora come allenatore. Anche Claudia Mori, Rosy Bindi e Marina Doria, vedova di Vittorio Emanuele di Savoia, hanno compiuto gli anni. La giornata si riempie di festeggiamenti per personaggi di diversi settori, dal calcio all’arte, dalla politica all’imprenditoria.

