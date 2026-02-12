Brentford-Arsenal giovedì 12 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un clean sheet nel derby

Questa notte il match tra Brentford e Arsenal al Gtech Community Stadium si presenta come una sfida importante per entrambe le squadre. Il Brentford arriva dopo due vittorie consecutive, contro Aston Villa e Newcastle, e vuole continuare il suo momento positivo. L’Arsenal, invece, cerca punti per rafforzare la sua posizione in classifica. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e i pronostici parlano di una partita equilibrata, con possibilità di almeno un clean sheet per una delle due squadre. Il calcio di inizio è previsto per le 21:00.

Il Brentford ospita l’Arsenal al Gtech Community Stadium dopo aver sconfitto per 1-0 l’Aston Villa al Villa Park e per 3-2 il Newcastle a St. James’ Park, due vittorie che hanno consentito alle Bees di portarsi al sesto posto nella classifica di Premier League a pari punti con il Liverpool (che gioca mercoledì a Sunderland). InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Brentford-Arsenal (giovedì 12 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un clean sheet nel derby

