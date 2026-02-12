Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 12 febbraio 2026

Una notte di febbraio a Caserta si chiude con tre notizie importanti. La procura ha sequestrato crediti Superbonus ottenuti da lavori mai fatti, un passo che potrebbe cambiare molte situazioni. Nel frattempo, si preparano le previsioni per un San Valentino che promette un week end senza pioggia e con temperature miti. Infine, un intervento straordinario all’ospedale di Caserta ha visto impiantare due protesi nel cuore di un paziente, un record per l’ospedale e una speranza in più per chi ha bisogno di interventi delicati.

La confisca dei crediti Superbonus incassati per lavori mai effettuati, le previsioni per il week end di San Valentino, l'intervento da record all'ospedale di Caserta con due protesi impiantate nel cuore di un paziente Confiscati crediti fiscali per un milione di euro a carico di due imprenditori. Avrebbero percepito erogazioni pubbliche relative per interventi edilizi agevolabili con il Superbonus per lavori mai realizzati. Un 48enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Casal di Principe per spaccio di droga. Nel corso di un controllo i militari hanno rinvenuto 45 grammi di cocaina nascosti nella fodera posteriore del sedile.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Caserta 12Febbraio2026 Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 1° febbraio 2026 Questa mattina, una tragedia ha scosso la provincia di Caserta. Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 2 febbraio 2026 Oggi a Caserta sono accadute diverse cose che hanno fatto parlare in città. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Caserta 12Febbraio2026 Argomenti discussi: Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 10 febbraio 2026; Lombardia Live 24 Breaking News – 10/2/2026; Breaking news Infrastrutture Energetiche - Gas, stangata di gennaio: +10,5% per i clienti vulnerabili. Arera: Pesa il freddo rigido; Breaking News delle 21.30 | L'Italia ricorda le vittime delle foibe. Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti dell'11 febbraio 2026Tanta cronaca ma anche notizie di attualità, meteo e politica. Volete una panoramica completa delle notizie dell'11 febbraio 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. casertanews.it Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 10 febbraio 2026Tanta cronaca ma anche notizie di attualità e politica. Volete una panoramica completa delle notizie del 10 febbraio 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. - Falegname ucciso con una testata al ... casertanews.it LaC News24. . Ecco le Breaking news delle ore 16 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.