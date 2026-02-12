Bordighera | indagini sulla morte di Beatrice madre in custodia cautelare e autopsia decisiva

Bordighera – La madre di Beatrice resta in carcere, anche se l’arresto è stato poi decaduto. La polizia sta facendo tutte le verifiche sulla morte della bambina, e l’autopsia sarà decisiva per chiarire cosa sia successo. Le indagini si concentrano sulla perizia che analizza il corpo di Beatrice, mentre la donna si trova ancora in custodia cautelare.

Bordighera, la madre resta in carcere ma l'arresto è decaduto: al centro dell'indagine la perizia sul corpo della bimba. Una bambina di due anni, Beatrice Aiello, è stata trovata morta nella sua abitazione a Bordighera, in Liguria. La madre, Manuela Aiello, era stata inizialmente arrestata con l'accusa di omicidio, ma il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Imperia ha deciso di non convalidare l'arresto, pur disponendo la sua custodia cautelare per il rischio di inquinamento delle prove. L'indagine è in corso e si concentra sull'esito dell'autopsia, che dovrà stabilire le cause del decesso e accertare se le lesioni riscontrate sul corpo della piccola siano compatibili con la versione fornita dalla donna, che ha parlato di una caduta dalle scale.

