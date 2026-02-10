Bordighera tragedia per Beatrice di due anni | autopsia disposta la madre in arresto per omicidio preterintenzionale

La piccola Beatrice aveva solo due anni quando è stata trovata senza vita nella sua casa a Bordighera. La madre è stata subito arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale, e nelle ultime ore è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte. La polizia indaga sui lividi trovati sul corpo della bambina, che potrebbero aver portato alla tragedia. La comunità aspetta ora risposte e si stringe intorno alla famiglia.

Lividi su una bimba di due anni: l'autopsia a Sanremo e l'attesa per la convalida dell'arresto. Una tragedia ha colpito Bordighera, in provincia di Imperia, dove Beatrice, una bambina di soli due anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. La Procura ha disposto l'autopsia, che si svolgerà lunedì 16 febbraio presso l'obitorio di Sanremo, per accertare le cause del decesso e ricostruire la dinamica dei fatti. La madre della piccola, Manuela Aiello, 43 anni, è stata arrestata con l'accusa di omicidio preterintenzionale e si trova attualmente nel carcere di Pontedecimo, in Genova. La vicenda si è consumata nella mattinata di ieri, quando i soccorsi sono stati allertati per la presenza di una bambina priva di vita nella sua abitazione a Montenero di Bordighera.

