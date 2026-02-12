Bordighera Domani Ripartiamo dall’ascolto dei cittadini

Domani a Bordighera si vota con una nuova lista civica, “Bordighera Domani”. La proposta si basa sull’ascolto dei cittadini e sulla loro partecipazione diretta alla vita della città. I promotori vogliono mettere al centro le esigenze e le idee dei residenti per costruire un progetto condiviso.

Bordighera al Voto con una Nuova Forza Civica: Ascolto e Partecipazione al Centro del Programma. Bordighera si prepara alle prossime elezioni amministrative con la nascita di “Bordighera Domani”, una lista civica che punta a coinvolgere attivamente i cittadini nella costruzione del futuro della città. L’iniziativa, che ha tenuto diversi incontri pubblici, tra cui uno particolarmente partecipato l’11 febbraio 2026 a Bordighera Alta, si propone di superare la distanza tra amministrazione e comunità attraverso un approccio basato sulla trasparenza e il dialogo. Un Desiderio di Rinnovamento Radicato nella Comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

