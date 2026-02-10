Bordighera bimba di due anni muore | la madre in arresto sospetti su lividi e racconto poco chiaro

Una bambina di soli due anni è morta a Bordighera, in Liguria. La madre, una donna di 43 anni, è stata subito arrestata con l’accusa di aver causato la morte della figlia. Gli investigatori stanno analizzando i lividi trovati sul corpo della bambina, mentre il racconto della madre non convince del tutto. Ora si attendono ulteriori accertamenti per chiarire cosa sia successo davvero.

Una bambina di due anni è morta a Bordighera, in Liguria, e la madre, una donna di 43 anni, è stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale. L’arresto è scaturito dall’esame del corpo della piccola, che presentava numerosi lividi, e dalle incongruenze nel racconto della donna, che aveva inizialmente parlato di una caduta dalle scale. Le indagini proseguono per accertare l’esatta dinamica dei fatti. La tragedia si è consumata nella giornata di oggi, 9 febbraio 2026, in una villetta di Montenero, frazione di Bordighera. Tutto è accaduto in un breve arco di tempo: la bambina ha improvvisamente mostrato segni di malessere, manifestando una grave crisi respiratoria.🔗 Leggi su Ameve.eu

