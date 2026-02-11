Bonelli Avs | Non abbiamo nulla a che vedere con la destra xenofoba di Vannacci – Il video

Bonelli di Avs smentisce qualsiasi legame con la destra di Vannacci. In una nota, il leader di Alleanza Verdi e Sinistra ribadisce che il loro gruppo voterà no a tutti gli ordini del giorno proposti dal gruppo di Vannacci, perché i valori della loro lista sono diversi e incompatibili con la sua linea. Bonelli sottolinea che non hanno nulla a che vedere con una destra xenofoba che si presenta come portatrice di valori morali.

(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 "Alleanza Verdi e Sinistra voterà 'no' a tutti gli ordini del giorno del gruppo, chiamiamolo così, di Vannacci, per un motivo molto semplice, perché dal punto di vista valoriale non abbiamo nulla a che fare con la destra xenofoba, che vuole in questo Paese dare lezioni valoriali e di coerenza. Non abbiamo nulla a che fare e devo dire che troviamo incredibile, è un messaggio veramente pessimo a chi oggi guarda la politica e penso ai giovani, quello che è accaduto, cioè pensare che la politica sia un autobus dove sali e scendi tranquillamente e senza porsi il problema di chi ti ha eletto, che francamente è un qualcosa che non accettiamo" così il deputato Bonelli di Avs, intervenendo in dichiarazione di voto sugli ordini del giorno presentati dai deputati di Futuro Nazionale.🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina, Alleanza Verdi e Sinistra ha chiarito di non avere alcun legame con il partito di Vannacci.

Angelo Bonelli dell’Avs prende le distanze da Vannacci e dai fascisti che si presentano in Parlamento.

