Bon Ton | perdonare è un atto d’amore

Le ferite delle offese fanno male, ma spesso sono il rancore e il risentimento a pesare di più sulle persone. Perdona, dice l’esperta, non significa dimenticare, ma scegliere di lasciar andare il dolore e aprirsi di nuovo all’amore. Chi ha vissuto situazioni difficili sa quanto possa essere difficile lasciarsi alle spalle il rancore e trovare la forza di perdonare. La strada verso il perdono non è facile, ma può rappresentare un gesto di grande valore e di vero rispetto verso se stessi.

Sì, certamente perdonare è spesso migliore di dimenticare. Dimenticare sopprime, perde il senso dell'esperienza; perdonare libera e permette crescita. Perdonare ti riporta controllo: riconosci il dolore, impari la lezione, metti confini e scegli la pace senza cancellare la storia.

