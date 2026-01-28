Bon Ton – Ostento dunque sono

Maria Pia Ruspoli analizza il fenomeno dell’ostentazione sui social media. Nel suo articolo, spiega come molte persone mostrano con insistenza beni materiali e momenti della loro vita, rischiando di danneggiare la propria salute mentale e le finanze. Un fenomeno che sta crescendo e che, spesso, viene alimentato dal desiderio di approvazione e riconoscimento online.

di Maria Pia Ruspoli Bon Ton – Una riflessione sul fenomeno dell'ostentazione digitale e sui rischi psicologici ed economici che. Bon Ton – Una riflessione sul fenomeno dell'ostentazione digitale e sui rischi psicologici ed economici che derivano dal voler apparire a tutti i costi diversi dalla realtà quotidiana Un detto dice "Soldi e santità metà della metà" che significa che quando si parla di ricchezze o virtù di qualcuno bisogna prendere quelle affermazioni con cautela, perché spesso sono esagerate o nascondono ipocrisia, suggerendo di non credere a tutto ciò che si sente su soldi e bontà, poiché la realtà è sempre inferiore a ciò che viene descritto.

