Bologna la delusione è di rigore Undici metri di incubo | passa la Lazio Ai rossoblù resta solo l’Europa League

Il Bologna esce sconfitto ai rigori contro la Lazio, lasciando perdere la possibilità di salvarsi e di rimanere in corsa per la qualificazione europea. La squadra di casa ha sprecato l’occasione di uscire dalla crisi, mentre i biancocelesti hanno festeggiato con la qualificazione in tasca. La delusione tra i tifosi rossoblù è grande, e ora l’obiettivo si riduce all’Europa League.

In palio c’era un gancio per venire fuori dalle sabbie mobili di una crisi bella profonda. Quel gancio lo ha afferrato disperatamente la Lazio ai calci di rigore, lasciando il Bologna nel mezzo di guai che sembrano non avere fine. La coccarda tricolore si scuce dalle maglie rossoblù. Da campioni in carica a eliminati ai quarti di finale: una parabola sintetizzata negli occhi spenti di Riccardo Orsolini che sbaglia uno dei due rigori fatali. Il primo lo aveva fallito capitan Ferguson, in una serie dove i biancocelesti si dimostrano infallibili. Sarri raggiunge così l’Atalanta in semifinale e prolunga il senso di questa stagione, mentre Italiano resta con lo sguardo perso a fissare il vuoto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna, la delusione è di rigore. Undici metri di incubo: passa la Lazio. Ai rossoblù resta solo l’Europa League Approfondimenti su Bologna Lazio Europa League, Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3: rossoblù ai playoff Il Bologna conquista una vittoria importante in Europa League. Diretta gol Europa League LIVE: Celtic Roma 0-3 palo dei padroni di casa! Celta Vigo Bologna 1-0, gol annullato ai rossoblù Segui in tempo reale gli aggiornamenti della sesta giornata di Europa League: live dei match Celtic-Roma e Celta Vigo-Bologna, con cronaca, gol e momenti salienti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Bologna Lazio Argomenti discussi: Il derby è del Parma. Bologna sempre più in crisi; Bologna-Milan, Miranda sbaglia e Rabiot ringrazia: rossoneri in fuga con il gol del francese (su assist dell'avversario); La delusione di Italiano e Freuler dopo la sconfitta con il Milan Streaming | DAZN IT; Lavori stadio, finiti anche i tempi supplementari. Ora il rigore decisivo. Bologna fuori ai quarti ai calci di rigore: contro la Lazio finisce 2-5u001e???????~???u001c?Z?@ ?S:?u001c?Bj?1?u0017_?YA?8??4f?J??N?7?? ?u0007%?u0018u001f???F????L?/o'?$l?n??u0010u000fJ?u0019???P??7u0004A4u0010`Dhu001e??x5???+5u001b????$??u001dP??u001b??u000fJv?C??d?s? ... ilrestodelcarlino.it Bologna-Lazio 1-1 (2-5 dcr): Noslin e Provedel portano Sarri in semifinale di Coppa ItaliaBologna-Lazio 1-1, poi 2-5 ai rigori: Castro e Noslin in gol, Provedel decisivo dal dischetto. La Lazio vola in semifinale di Coppa Italia ... lifestyleblog.it IL NOSTRO CSI OPEN QUALIFICATO ALLA SECONDA FASE DI CAMPIONATO (EUROPA LEAGUE) Con 7 vittorie, 1 pareggio, 5 sconfitte ed il sesto posto nel girone C la squadra di mister @mr_cobra9 si qualifica alla seconda fase del campionato CSI Op - facebook.com facebook . @Bolognafc1909 | La nuova lista per l'Europa League: escluso De Silvestri x.com

