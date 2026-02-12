Bocale Calcio ancora violenza | gara sospesa a Gioia Tauro

A Gioia Tauro, la partita di Bocale Calcio è stata interrotta dopo un’aggressione. I giocatori sono stati costretti a lasciare il campo mentre i responsabili dell’aggressione si allontanavano. La tensione tra le due squadre è salita subito e i dirigenti hanno deciso di sospendere la gara per motivi di sicurezza. Non è la prima volta che episodi di violenza rovinano incontri sportivi in questa zona.

Bocale Calcio, ancora violenza sui campi: gara sospesa a Gioia Tauro dopo un’aggressione. Un’altra serata di sport trasformata in un episodio di violenza. Ancora violenza. È quanto accaduto a Gioia Tauro, dove la gara di campionato femminile tra Bocale Calcio Admo e Crazy Lions è stata interrotta a causa di un fatto gravissimo che nulla ha a che vedere con il calcio e con i valori che questo sport dovrebbe rappresentare. L’irruzione e l’aggressione in campo. Durante la partita, due soggetti riconducibili alla società avversaria hanno fatto irruzione sul terreno di gioco con l’intento di aggredire uno dei dirigenti accompagnatori del Bocale Calcio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

