O ggi alle 14:00 su Canale 5 va in onda una nuova puntata Amici 25, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi. E sarà l’ultima in onda nel 2025. E sarà pure quella di una prima resa dei conti: oggi, infatti, si tirano le somme dopo tre mesi di lezioni, sfide e classifiche. E inevitabilmente pure di polemiche, perché le frecciatine dei professori, spesso reciproche, in queste settimane non sono mai mancate. “Amici” di Maria De Filippi: i vincitori dal 2001 a oggi X Leggi anche › Le anticipazioni di “Amici 25” di oggi: non esce nessuno e Maria De Filippi dà il benvenuto a tre nuovi allievi Amici 25, anticipazioni puntata 21 dicembre, ospiti, sfide, classifica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Anche se una maglia è sospesa, rimangono diciannove i talenti ancora in gara

