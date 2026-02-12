Bedonia inaugura il nuovo ingresso al borgo
Giovedì 12 febbraio 2026, Bedonia ha aperto ufficialmente il nuovo ingresso al borgo. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda e il sindaco di Bedonia Gianpaolo Serpagli. La giornata si è trasformata in una festa per i residenti, che finalmente vedono realizzato un progetto molto atteso da tempo. La strada nuova rende più facile entrare e uscire dal centro storico, migliorando la viabilità e l’aspetto del paese. Sono stati tagliati i nastri e
Giovedì 12 febbraio 2026 è stata una giornata storica per Bedonia. Alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, del presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda e del sindaco di Bedonia Gianpaolo Serpagli, il borgo ha inaugurato ufficialmente il suo nuovo ingresso: un intervento di rigenerazione urbana che ha completamente riqualificato il raccordo tra via Aldo Moro, via Divisione Julia, via Monsignor Checchi e vicolo Moline. Il progetto è nato da una criticità concreta: la presenza di un edificio pericolante all’incrocio tra la strada provinciale SP359R e via Monsignor Checchi.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondimenti su Bedonia Inaugurazione
Camastra inaugura il museo d’arte multimediale: un nuovo passo nel cammino del borgo
Ultime notizie su Bedonia Inaugurazione
Argomenti discussi: Bedonia inaugura il nuovo ingresso al borgo.
Inaugurazione del bivio delle Moline, la nuova entrata di Bedonia. - facebook.com facebook
Giovedì 12 febbraio Bedonia inaugura il nuovo ingresso al borgo x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.