Bedonia inaugura il nuovo ingresso al borgo

Giovedì 12 febbraio 2026 è stata una giornata storica per Bedonia. Alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, del presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda e del sindaco di Bedonia Gianpaolo Serpagli, il borgo ha inaugurato ufficialmente il suo nuovo ingresso: un intervento di rigenerazione urbana che ha completamente riqualificato il raccordo tra via Aldo Moro, via Divisione Julia, via Monsignor Checchi e vicolo Moline. Il progetto è nato da una criticità concreta: la presenza di un edificio pericolante all’incrocio tra la strada provinciale SP359R e via Monsignor Checchi.🔗 Leggi su Parmatoday.it

