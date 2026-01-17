Sant’Agnello | Carabinieri arrestano pusher 48enne

I Carabinieri di Sorrento hanno arrestato un uomo di 48 anni, residente a Sorrento, trovato in possesso di droga a bordo di un’auto a noleggio. L’incensurato, nato nel 1977, è stato sottoposto a misura degli arresti domiciliari. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio nella zona, garantendo un intervento tempestivo e mirato alla sicurezza della comunità.

Droga in auto a noleggio: scattano arresto e domiciliari per un uomo di Sorrento. Incensurato del 1977, arrestato ieri sera dai Carabinieri della stazione di Sorrento. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno fermato il 48enne mentre era alla guida di un'auto a noleggio. Oltre ai documenti di circolazione, l'uomo ha consegnato spontaneamente 14 grammi di cocaina. 21 dosi costate le manette e i domiciliari. In attesa di giudizio, risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio.

