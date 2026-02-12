Balotelli denuncia razzismo in Arabia Saudita | insulti e appello per un calcio più inclusivo e rispettoso

Mario Balotelli ha denunciato di aver subito insulti razzisti in Arabia Saudita. Il calciatore ha parlato di episodi offensivi durante le partite e ha lanciato un appello per un calcio più rispettoso e inclusivo. La sua denuncia ha fatto scalpore nel mondo dello sport saudita, chiedendo azioni concrete contro il razzismo. Balotelli non ha esitato a chiedere un cambiamento, sottolineando che è ora di mettere fine a questi comportamenti.

Balotelli bersaglio di insulti razzisti in Arabia: "È ora di cambiare", la denuncia scuote il calcio saudita. Mario Balotelli, attaccante dell'Al-Ittifaq FC, ha denunciato di essere stato vittima di insulti razzisti durante una partita di Serie B saudita il 12 febbraio 2026. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla necessità di misure più severe contro il razzismo nel calcio, anche in un contesto come quello saudita, dove negli ultimi anni sono stati fatti ingenti investimenti per attrarre giocatori di fama internazionale. La denuncia sui social e il peso delle parole. La denuncia è arrivata direttamente dal profilo Instagram di Balotelli, dove l'attaccante ha riportato le espressioni discriminatorie rivoltegli durante l'incontro.

