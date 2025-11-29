Ma tu pulisci la spazzola per capelli? Ecco le mosse che devi fare

Alzi la mano chi pulisce regolarmente la propria spazzola per capelli. Pochi, vero? Eppure questo gesto, spesso dimenticato, è fondamentale per la salute dei tuoi capelli. La spazzola che usi ogni giorno accumula una quantità incredibile di elementi poco piacevoli: capelli morti, polvere, sebo della cute e residui dei prodotti che applichi (gel, lacca, oli). Il risultato? Ogni volta che ti pettini, tutto questo mix torna sui tuoi capelli appena lavati, trasferendo batteri e sporcizia. Prima di iniziare, prepara questi semplici strumenti: acqua calda, uno shampoo delicato (o un sapone neutro), un vecchio pettine o un'altra spazzola che non usi più, e magari uno spazzolino da denti usato.

