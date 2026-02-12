Baarìa di Tornatore | l’epica saga siciliana rivive in streaming su Mediaset Infinity e Un secolo di storia italiana

Tornatore riporta in vita la sua saga siciliana “Baarìa”, ora disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Il film, che racconta un secolo di storia italiana attraverso le vicende di una famiglia siciliana, torna a essere accessibile al pubblico, permettendo di rivivere le emozioni di un’epoca passata. La pellicola, apprezzata per la sua carica epica e il forte legame con la terra, si può ora vedere comodamente da casa, arricchendo ancora di più il catalogo digitale della piattaforma.

Baarìa Ritorna in Streaming: L’Epopea di Tornatore Rivive su e Mediaset Infinity. L’affresco storico e familiare di Giuseppe Tornatore, “Baarìa”, è nuovamente disponibile per il pubblico grazie alla sua inclusione nei cataloghi di e Mediaset Infinity. Il film del 2009, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, racconta la storia della Sicilia e dell’Italia del Novecento attraverso le vicende della famiglia Torrenuova e del paese di Bagheria, offrendo uno sguardo intimo e al contempo epico su un secolo di cambiamenti. Un Progetto Radicato nella Memoria Familiare. “Baarìa” nasce da un desiderio profondo di Giuseppe Tornatore di restituire sullo schermo i ricordi della sua terra d’origine.🔗 Leggi su Ameve.eu

Su Mediaset Infinity è disponibile "Vivere", la celebre soap italiana trasmessa dal 1999 al 2008.

Baarìa in streaming: ecco dove recuperare l’epopea siciliana di TornatoreDieci anni di memoria, sentimenti e politica: il grande film di Giuseppe Tornatore è disponibile in streaming per chi vuole riscoprire una Sicilia epica e intima allo stesso tempo. msn.com

Baarìa corre per l'Oscar, Tornatore: grande soddisfazione{{IMG_SX}}È Baarìa il candidato italiano all'Oscar 2009 per il miglior film straniero. Il film di Giuseppe Tornatore è stato designato dalla commissione istituita all'Anica per la corsa all'Oscar ... iltempo.it

