Arriva un’ottima notizia per i tantissimi fans di Cherry Season. La serie tv che ha fatto sognare migliaia di telespettatori sta per regalarci i nuovi episodi inediti della seconda stagione. A cinque mesi esatti dal ritorno del primo capitolo su Mediaset Infinity, la piattaforma digitale gratuita ha dato il benvenuto anche a Cherry Season 2. Cherry Season su Mediaset Infinity: dove vedere la 2^ stagione. Era il 25 giugno 2025 quando su Mediaset Infinity faceva il suo debutto (o per meglio dire il ritorno) Cherry Season. La serie tv che vanta il primato di aver introdotto in Italia il fenomeno delle dizi turche, è tornata disponibile sulla piattaforma gratuita e sono in moltissimi i fans italiani che hanno approfittato di questa opportunità per rivedere (o per scoprire) i 98 episodi che compongono la prima stagione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Cherry Season 2, la seconda stagione in streaming su Mediaset Infinity