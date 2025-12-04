Avellino si prepara al Natale | tra sobrietà ed eleganza al via l' allestimento delle luminarie

Ad Avellino ha preso il via l'installazione dell'albero di Natale in piazza Libertà e delle luminarie natalizie lungo corso Vittorio Emanuele: l'accensione è prevista per domenica 7 dicembre, prima del concerto della Banda della Polizia di Stato.L'amministrazione commissariale ha scelto un abete.

