Avellino si prepara al Natale | tra sobrietà ed eleganza al via l' allestimento delle luminarie
Ad Avellino ha preso il via l’installazione dell’albero di Natale in piazza Libertà e delle luminarie natalizie lungo corso Vittorio Emanuele: l’accensione è prevista per domenica 7 dicembre, prima del concerto della Banda della Polizia di Stato.L’amministrazione commissariale ha scelto un abete. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
