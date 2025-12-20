Dodici nuovi telecamere intelligenti Rileveranno le targhe delle auto
Dodici nuove telecamere saranno realizzate sul territorio comunale. L’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza dei cittadini. "Si tratta di un nuovo progetto che verrà attuato nei prossimi mesi – ha detto l’assessore alla polizia municipale Maurizio Bruschi– per il quale è stato previsto un investimento di centomila euro. Si chiude così un percorso che si pone l’obiettivo di rafforzare la videosorveglianza sul territorio, sia in termini di sicurezza che di controllo dei veicoli". Il progetto approvato pochi giorni fa, prevede la realizzazione di un impianto composto da apparati per l’acquisizione, trasmissione, visualizzazione e archiviazione di flussi video; la lavorazione dei flussi sarà effettuata attraverso l’impiego di tecnologie che permetteranno di inviare le immagini a un sistema di registrazione presso la sede della polizia municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
