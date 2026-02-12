Auto incendiata sotto casa | arrestato per estorsione e usura

Questa mattina a Rimini un’auto parcheggiata sotto casa è stata data alle fiamme. La polizia ha fermato un uomo di 53 anni, ucraino, accusato di aver incendiato il veicolo. L’indagine ha portato anche a un’accusa di estorsione e usura nei confronti dell’uomo.

Rimini, 12 febbraio 2026 – Parte dall’incendio di un’auto parcheggiata sotto casa l’indagine che ha portato all’arresto di un 53enne ucraino, accusato di estorsione, usura e incendio doloso. Il rogo la notte del 5 novembre a San Giovanni in Marignano. Il rogo risale alla notte del 5 novembre scorso a San Giovanni in Marignano: il veicolo, intestato alla moglie di un 56enne residente nel Riminese, è stato distrutto dalle fiamme. Gli accertamenti dei vigili del fuoco hanno indicato un’origine dolosa. La ricostruzione dei carabinieri e l’ombra dell’usura. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Riccione, l’incendio sarebbe l’ultimo episodio di una serie di pressioni esercitate per mesi su una famiglia di connazionali tra Rimini e la Valconca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto incendiata sotto casa: arrestato per estorsione e usura Approfondimenti su Rimini auto Colleferro, arrestato 38enne per estorsione, usura e porto abusivo di armi Giovedì, i Carabinieri di Colleferro hanno arrestato un 38enne con l’accusa di estorsione, usura e porto abusivo di armi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Rimini auto Argomenti discussi: Barletta, incendiata auto del giornalista della Gazzetta Adriano Antonucci: la procura di Trani apre inchiesta FOTO/VIDEO; Auto in fiamme nella notte a Nichelino: cinque vetture distrutte al civico 35 di via Bra; Bmw richiama mezzo milione di auto nel mondo per rischio incendio: problema al motorino di avviamento; Allarme in casa BMW: queste auto sono a rischio incendio, scatta il richiamo immediato. Attentato a Sigfrido Ranucci: bomba distrugge l’auto sotto casaLa Direzione Distrettuale Antimafia di Roma indaga sull’esplosione che nella tarda serata di giovedì 16 ottobre 2025 ha distrutto le auto del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report su ... panorama.it Incendiata auto sindaco in Calabria(ANSA) - MOTTA SANTA LUCIA (CATANZARO), 21 AGO - Persone non identificate hanno incendiato, nella notte, l'auto del sindaco di Motta Santa Lucia, Amedeo Colacino. L'episodio è stato denunciato ai ... lagazzettadelmezzogiorno.it Incendiata l'auto di un consigliere comunale di Torremaggiore, nel Foggiano. Era parcheggiata davanti alla sua abitazione. Sindaco: 'Un vile attentato' #ANSA - facebook.com facebook Auto incendiata a Barletta: è la vettura del giornalista della Gazzetta Adriano Antonucci x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.