Atletico Madrid-Barcellona giovedì 12 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I catalani si fanno preferire

Questa sera il match tra Atletico Madrid e Barcellona si gioca al Metropolitano, con in palio un posto in finale nella Copa del Rey. Le formazioni sono state annunciate e i pronostici sono favorevoli ai catalani, che si presentano come i favoriti. La partita inizia alle 21:00 e promette molto spettacolo, con le due squadre pronte a darsi battaglia.

Da una parte il derby basco, dall’altra un incrocio di altissimo profilo: la seconda semifinale di Copa del Rey sarà tra Atletico Madrid e Barcellona e la gara d’andata si disputerà al Metropolitano. La squadra di Simeone tiene moltissimo alla coppa nazionale: in campionato è lontanissima dalla vetta, in Champions è difficile fare dei piani. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Approfondimenti su Atletico Madrid Barcellona

Ultime notizie su Atletico Madrid Barcellona

Argomenti discussi: Segui Atletico Madrid-Barcellona: pronostici, top scommesse e quote; Atletico Madrid-Barcellona: dove vederla (tv e streaming), orario e le probabili formazioni; Dove vedere la semifinale di Coppa del Re tra Atletico Madrid e Barcellona in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Atletico Madrid-Barcellona, il pronostico della seconda semifinale di Coppa del Re.

Pronostico Atletico Madrid-Barcellona, tabù Flick per Simeone: arriva la terza di filaAtletico Madrid-Barcellona è una semifinale di Coppa del Re e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. ilveggente.it

Coppa del Rey: Atletico Madrid contro Barcellona, semifinali da non perdere!Non resta che attendere il fischio d’inizio, quando il cuore del calcio spagnolo batterà forte e l’adrenalina inonderà il Metropolitano. La Coppa del Rey, come sempre, è più di un semplice trofeo: è ... napolipiu.com

