Atletico Madrid-Barcellona giovedì 12 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I catalani si fanno preferire

Questa sera alle 21, all’Estadio Metropolitano, l’Atletico Madrid affronta il Barcellona nella semifinale di Copa del Rey. I catalani partono favoriti, ma i locali vogliono sorprendere e mettere in difficoltà i blaugrana. La partita promette emozioni e tensione, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

Da una parte il derby basco, dall’altra un incrocio di altissimo profilo: la seconda semifinale di Copa del Rey sarà tra Atletico Madrid e Barcellona e la gara d’andata si disputerà al Metropolitano. La squadra di Simeone tiene moltissimo alla coppa nazionale: in campionato è lontanissima dalla vetta, in Champions è difficile fare dei piani. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa sera, alle 21 al Metropolitano, si gioca l’andata della semifinale di Copa del Rey tra Atletico Madrid e Barcellona.

Pronostico Atletico Madrid-Barcellona, tabù Flick per Simeone: arriva la terza di filaAtletico Madrid-Barcellona è una semifinale di Coppa del Re e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. ilveggente.it

Grande colpo per il Barcellona: Marcus Rashford fuori dalla semifinale di Copa del Rey contro l'Atletico Madrid a causa di un infortunioIl Barcellona ha subito un duro colpo prima della cruciale semifinale di Copa del Rey contro l'Atletico Madrid, con Marcus Rashford ufficialmente escluso dalla partita. Il calciatore della nazionale i ... goal.com

“ ” Flick la tocca piano La semifinale di Copa del Rey Atletico Madrid-Barcellona LIVE domani alle 21:00 su #DAZN x.com

Situazione Nico Gonzalez Quanto manca per il riscatto dell'Atletico Madrid - facebook.com facebook