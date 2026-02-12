L’intelligenza artificiale viene usata negli Stati Uniti per leggere referti medici e aiutare i pazienti a preparare le domande da fare al medico. Le assistenti AI possono accedere alle cartelle cliniche e fornire informazioni utili, ma ci sono anche rischi da considerare. Per ora, questa tecnologia resta limitata agli Stati Uniti, mentre in Italia si parla ancora di più di regolamentazioni e di come gestire questa novità.

L'intelligenza artificiale entra nello studio del medico. O meglio, nella cartella clinica. Succede oltreoceano, dove tre colossi tecnologici hanno lanciato assistenti virtuali che promettono di interpretare le analisi del sangue, spiegare i referti, preparare le domande da fare al medico. In Italia e in Europa, per ora, non se ne parla. Ma vale la pena capire come funziona l'AI applicata alla medicina e quali problemi solleva, perché un giorno potrebbe arrivare anche da noi. OpenAI ha aperto la partita con ChatGPT Health, uno spazio dove l'utente carica cartelle cliniche, referti, oppure collega app di fitness e wellness come Apple Health, MyFitnessPal, ecc. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Assistenti AI che leggono referti ed esami medici? Cosa fanno e quali sono i rischi

Approfondimenti su Assistenti AI

L’aurora boreale in Lombardia, sebbene rara, ha suscitato interesse tra cittadini e appassionati.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Assistenti AI

Argomenti discussi: Legge di bilancio 2026: nuove misure contro il cancro; Contributo economico agli ATS che garantiscono un numero minimo di assistenti sociali; AI, su WhatsApp c’è solo Meta. Per Ue è abuso di posizione dominante. Ribera: Pronti a misure; Aggredita con il martello, reazioni Cnoas, Cioas, Cissa e articolo su Vita.

Da Adobe gli Assistenti AI che sbrigano il lavoro noioso per teCon i consueti aggiornamenti periodici dei software della Creative Cloud, arriva anche l’Assistente AI in Photoshop, strumento che offre la possibilità di automatizzare compiti ripetitivi e fornire ... macitynet.it

Alzheimer e Parkinson: le nuove cuffie AI che leggono i segnali nel cervelloLa startup americana Neurable ha presentato al Ces di Las Vegas una cuffia dotata di sensori EEG in grado di leggere l’attività cerebrale. L’obiettivo è monitorare nel tempo i cambiamenti più sottili ... iodonna.it

NEL DISEGNO DI LEGGE SUGLI ASSISTENTI BALZA AGLI OCCHI UN IMPORTANTE REFUSO: NELLA COMPOSIZIONE DEL GLO LE FIGURE DEGLI ASSISTENTI POTREBBERO RISULTARE ALTERNATIVE A QUELLA DEI DOCENTI Il nuovo provvediment - facebook.com facebook