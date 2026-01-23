Che bella l’aurora boreale in Lombardia! Attenzione però ai possibili e lunghi blackout | quali sono i rischi

L’aurora boreale in Lombardia, sebbene rara, ha suscitato interesse tra cittadini e appassionati. Tuttavia, è importante considerare anche i possibili rischi associati a fenomeni naturali estremi, come i blackout prolungati. Questo articolo analizza le cause, i rischi e le precauzioni da adottare, offrendo una panoramica chiara e informativa sulla situazione attuale e le future eventualità.

Brescia, 23 gennaio 2026 – Aurore boreali in Lombardia, ma dietro il cielo tinto di rosa c’è anche il rischio black-out. Lo spettacolo delle aurore boreali che ha incantato anche i lombardi nei giorni scorsi non ha sorpreso chi si occupa, per lavoro o per passione, di telecomunicazioni. È il caso di Fabio Mazzucchi, presidente dell’associazione radioamatori di Brescia, che già a maggio 2024 aveva "previsto” questi fenomeni anche alle nostre latitudini. “E dureranno ancora per un semestre – spiega – perché siamo al massimo dell’attività undecennale del Sole”. Il fenomeno naturale. Di quale attività parliamo? Dal vento solare all’aurora boreale: nei prossimi mesi, di nuovo cieli rosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

