Ascolti TV | Mercoledì 11 Febbraio 2026 Una Nuova Vita supera i 3 milioni 19.7% male Rai1 con One Life 10.2% sempre bene il Pattinaggio 13.4%

I dati degli ascolti di ieri sera mostrano una notte contrastata.

Nella serata di ieri, mercoledì 11 febbraio 2026, su Rai1 One Life  interessa 1.802.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Canale5  Una Nuova Vita conquista 3.044.000 spettatori con uno share del 19.7%. Su Rai2  Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio Artistico intrattiene 2.670.000 spettatori pari al 13.4%. Su Italia1  Coppa Italia – Bologna-Lazio  incolla davanti al video 1.761.000 spettatori con l’8.7%. Su Rai3  Chi l’ha Visto?  segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge.000 spettatori e il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Dopo settimane di attesa, il pubblico ha scelto di seguire il pattinaggio artistico in diretta dalle Olimpiadi Invernali, lasciando un po’ da parte le soap e le partite di calcio.

I dati di ascolti tv di ieri sera mostrano che su Rai 1 è stato trasmesso

