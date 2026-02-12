I dati degli ascolti di ieri sera mostrano una notte contrastata.

Nella serata di ieri, mercoledì 11 febbraio 2026, su Rai1 One Life interessa 1.802.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Canale5 Una Nuova Vita conquista 3.044.000 spettatori con uno share del 19.7%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio Artistico intrattiene 2.670.000 spettatori pari al 13.4%. Su Italia1 Coppa Italia – Bologna-Lazio incolla davanti al video 1.761.000 spettatori con l’8.7%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge.000 spettatori e il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 11 Febbraio 2026. Una Nuova Vita supera i 3 milioni (19.7%), male Rai1 con One Life (10.2%), sempre bene il Pattinaggio (13.4%)

Dopo settimane di attesa, il pubblico ha scelto di seguire il pattinaggio artistico in diretta dalle Olimpiadi Invernali, lasciando un po’ da parte le soap e le partite di calcio.

I dati di ascolti tv di ieri sera mostrano che su Rai 1 è stato trasmesso

