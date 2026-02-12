I dati degli ascolti tv dell'11 febbraio assegnano la vittoria a Una nuova vita, in access continua a vincere La Ruota. Da segnalare i pessimi ascolti di One Life Gli ascolti tv dell’11 febbraio assegnano la vittoria a Una nuova vita, dopo il calo della scorsa settimana, non solo ha un rialzo ma vince anche la serata con ottimi ascolti. Benissimo anche la finale di pattinaggio. Mentre crolla il film prima tv su Rai 1, One Life. In access Stefano De Martino quasi raggiunge La Ruota della fortuna, ma vince quest’ultima. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, boom per Una nuova vita, benissimo il pattinaggio, flop per One Life

Dopo settimane di attesa, il pubblico ha scelto di seguire il pattinaggio artistico in diretta dalle Olimpiadi Invernali, lasciando un po’ da parte le soap e le partite di calcio.

I dati degli ascolti di ieri sera mostrano una notte contrastata.

#onelife Se salvi anche solo una vita le salvi tutte e lui, Nicholas Winton, nel 1939 a Praga dalla Gestapo ne ha salvate ben 669. Tutti bambini che non sarebbero mai sopravvissuti ai campi di sterminio e che a Londra hanno trovato la salvezza. Storia toccante - facebook.com facebook

Ci identifichiamo (bello, e giustamente) con il protagonista di "One life" (film poco fa su @RaiUno) it.wikipedia.org/wiki/One_Life_…. Poi, chissà, indifferenti sul "Blocco navale indiscriminato per tutte le navi che soccorrono i #profughi in mare" (Meloni). Non mi x.com