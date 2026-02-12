Domani sera al Fabrique le Last Dinner Party salgono sul palco per il loro concerto. Le ragazze, che si definiscono “quasi famose”, raccontano di aver affrontato molta misoginia lungo il percorso. Quattro anni fa, i Rolling Stones le avevano invitato a aprire il loro ritorno a Hyde Park, un momento che ha dato una spinta decisiva alla loro carriera. Ora sono pronte a mostrare il loro stile baroque-pop davanti al pubblico.

Ci hanno pensato i Rolling Stones, offrendogli quattro anni fa il set d’apertura del loro ritorno sotto la luna di Hyde Park, a far decollare l’avventura delle Last Dinner Party (anzi, al tempo ancora solo Dinner Party), quintetto baroque-pop in concerto domani sera al Fabrique. La cantante Abigail Morris, le chitarriste Lizzie Mayland ed Emily Roberts, la tastierista Aurora Nishevci, la bassista Georgia Davies hanno avuto un’ascesa impressionante da quando la band si è formata durante la pandemia, trovando poi la strada nella primavera del 2023 col singolo “Nothing Matters“. Poi sono arrivati il festival di Glastonbury e numerose altre esperienze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arrivano le ragazze dell’ultima cena: "Il nostro momento “quasi famose“. Ma quanta misoginia c’è in giro"

