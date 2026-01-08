I media sono crudeli con le ragazze famose specialmente con me Ho sempre avuto una tremenda pressione addosso ma sono stufa di essere giudicata per tutto a partire dal cognome | lo sfogo di Paris Hilton
Paris Hilton condivide la propria esperienza di pressione e giudizio mediatico, evidenziando come spesso venga fraintesa e giudicata per la propria persona e il cognome. In occasione dell’uscita di
“Per troppo tempo hanno visto una versione di me che non era vera”. Paris Hilton apre così il suo racconto, mettendo subito a fuoco il punto centrale d i Infinite Icon: A Visual Memoir, il documentario che dal 30 gennaio arriva al cinema e che segna una svolta nel modo in cui l’ereditiera americana sceglie di raccontarsi. In un’intervista a La Stampa, Hilton parla senza filtri della pressione “tremenda” vissuta per anni, del peso del cognome che porta e di un sistema mediatico che, dice, “è stato particolarmente crudele con le ragazze famose”. A 44 anni, Paris Hilton prende le distanze dall ’immagine patinata della party girl che per due decenni ha dominato tabloid e reality. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Paris Hilton getta la maschera: «Per molto tempo ho interpretato un personaggio. La musica mi ha salvata dai traumi»; Paris Hilton si racconta senza filtri: Ho smesso di recitare, ora mostro chi sono davvero.
