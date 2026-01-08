Paris Hilton condivide la propria esperienza di pressione e giudizio mediatico, evidenziando come spesso venga fraintesa e giudicata per la propria persona e il cognome. In occasione dell’uscita di

“Per troppo tempo hanno visto una versione di me che non era vera”. Paris Hilton apre così il suo racconto, mettendo subito a fuoco il punto centrale d i Infinite Icon: A Visual Memoir, il documentario che dal 30 gennaio arriva al cinema e che segna una svolta nel modo in cui l’ereditiera americana sceglie di raccontarsi. In un’intervista a La Stampa, Hilton parla senza filtri della pressione “tremenda” vissuta per anni, del peso del cognome che porta e di un sistema mediatico che, dice, “è stato particolarmente crudele con le ragazze famose”. A 44 anni, Paris Hilton prende le distanze dall ’immagine patinata della party girl che per due decenni ha dominato tabloid e reality. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I media sono crudeli con le ragazze famose, specialmente con me. Ho sempre avuto una tremenda pressione addosso, ma sono stufa di essere giudicata per tutto, a partire dal cognome”: lo sfogo di Paris Hilton

