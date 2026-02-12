Arie e passioni | Guerra Cordella Mangione e Hasa omaggiano il concerto dei tre tenori

Questa sera il Teatro Comunale di Nardò ospita un grande concerto con quattro artisti. Enrico Guerra, Salvatore Cordella, Gabriele Mangione ed Ekland Hasa si sono esibiti in “Arie e passioni: il concerto dei tre tenori”. La serata rientra nella sedicesima stagione della stagione teatrale e ha richiamato un buon pubblico. La musica lirica ha riempito il teatro, offrendo un omaggio ai grandi tre tenori.

NARDO’ - Prosegue la sedicesima stagione del Teatro Comunale di Nardò. Venerdì 13 febbraio alle 21, per la rassegna Mettiamoci all’opera, Enrico Guerra, Salvatore Cordella, Gabriele Mangione ed Ekland Hasa in “Arie e passioni: il concerto dei tre tenori”. Arrivano in scena per dar vita a uno spettacolo unico: una sfida amichevole tra stili, lingue e passioni musicali. Sulla scia del celebre modello Pavarotti-Domingo-Carreras, le più famose arie liriche si intrecciano con brani della tradizione leggera e popolare: dal fado portoghese alle zarzuele spagnole, dalle grandi romanze italiane alle più amate canzoni napoletane.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Nardo Teatro Concerto del primo dell'anno: I Tre Tenori L’acuto. Il Medolla cala il poker. I tre tenori sono da applausi Questa sera il Medolla ha dominato sul campo di Montombraro, chiudendo la partita con un netto 4-0. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Nardo Teatro Argomenti discussi: Venerdì 13 febbraio al Teatro Comunale di Nardò Arie e passioni: il concerto dei tre tenori; Tosca chiude Civitanova all’Opera: In scena amore, passione e guerra. Venerdì 13 febbraio al Teatro Comunale di Nardò Arie e passioni: il concerto dei tre tenoriNARDO’ (Lecce) – Prosegue la 16ª Stagione del Teatro Comunale di Nardò (Le). Venerdì 13 febbraio alle 21:00 per la rassegna METTIAMOCI ALL’OPERA, Enrico Guerra, Salvatore Cordella, Gabriele Mangione e ... corrieresalentino.it Al MuVet per San Valentino l’amore è nell’aria! Sabato 14 febbraio alle ore 15.00 vi aspettiamo per una visita guidata speciale dedicata all’Amore. Tra reperti e opere d’arte, il MuVet custodisce storie straordinarie, passioni antiche e legami che hanno att - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.